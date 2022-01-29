ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya- Ukrayna krizini değerlendirdi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hala alan olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir" dedi.

Öte yandan Austin, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından ABD'nin Ukrayna'ya 2,7 milyar dolar değerinde savunma yardımı yaptığını belirtti. Austin, "Bu haftanın başlarında binlerce ABD askerini hazır olma emrine verdik. NATO müdahale kuvvetlerini harekete geçirirse, bu birlikler faaliyete hazır olacak" dedi.