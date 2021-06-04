ABD Savunma Bakanı Austin, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD Savunma Bakanı Austin, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ile ABD-Katar savunma ortaklığını konuşmak üzere telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ile ABD-Katar savunma ortaklığını konuşmak üzere telefonda görüştü.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Austin, Katar'ın ABD güçlerini Katar'da ağırlama konusundaki misafirperverliği için Dr. Attiye'ye teşekkür etti ve Katar'ın Al-Udeid Hava Üssü'ndeki ABD varlığının önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Kirby, Austin'in, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Katar'ın hem çekilmeye verdiği desteğin hem de Afgan barış sürecinde oynadığı rolün önemine dikkati çektiğini ifade etti.

Sözcü, iki bakanın aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki ortak çıkarları da görüştüğünü belirtti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Mert Günok Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Savunma Bakanı Austin, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 04:34:37. #1.15#

title