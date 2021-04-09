ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'yı ziyaret edecek
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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'yı ziyaret edecek

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'yı ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'ya ziyarette bulunacağı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'ya ziyarette bulunacağı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, İsrail, Almanya, Belçika'daki NATO karargahı ve İngilitere'de hükümet ve askeri yetkilileri ile görüşmek üzere 10 Nisan Cumartesi günü yurt dışına seyahat edecek." ifadesini kullandı.

Kirby, Austin'in mevkidaşları, üst düzey diğer yetkililer ile yapacağı görüşmelerde ABD'nin uluslararası güvenlik iş birliğine ve Atlantik güvenliği için caydırıcılık, savunma yükünün paylaşılması konusuna bağlı olduğunu ifade edeceğini bildirdi.

Austin'in İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşeceğini ifade eden Kirby, buradaki görüşmede iki ülke arasında ortak öncelikler üzerine yakın istişareler ve ABD'nin bölgede İsrail'in askeri üstünlüğüne olan bağlılığının ele alınacağını belirtti.

Almanya'da ise Austin'in, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Şansölye Dış ve Savunma Politikaları Danışmanı Jan Hecker ile görüşeceğini bildiren Kirby, iki ülke arasındaki yakın ilişki ve NATO ittifakı kapsamındaki konuların ele alınacağını kaydetti.

Kirby, Austin'in Almanya'da aynı zamanda ABD Avrupa Kuvvetleri ve Afrika Kuvvetleri Komutanlıklarının karargahlarını ziyaret edeceğini belirtti.

Austin'in Almanya'dan sonraki durağının Belçika'nın başkenti Brüksel olacağı bilgisini paylaşan Kirby, Brüksel'de ise Austin'in NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceğini ifade etti.

Austin'in daha sonra İngiltere'ye gideceğini belirten Kirby, burada ise Austin'in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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