ABD Savunma Bakanı Austin, Iraklı mevkidaşı Saadun ile Erbil saldırısını görüştü
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ABD Savunma Bakanı Austin, Iraklı mevkidaşı Saadun ile Erbil saldırısını görüştü

16.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:43
ABD Savunma Bakanı Austin, Iraklı mevkidaşı Saadun ile Erbil saldırısını görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in görüşmede, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine yönelik dünkü saldırıyı kınadığı ve Irak halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.

Saadun'un da saldırıda yaralanan ABD askeri için geçmiş olsun dileklerini sunduğu vurgulanan açıklamada, "Irak halkı, güvenli ve istikrarlı bir Irak'ı hak ediyor ve ABD Irak'ın egemenliğini savunma konusunda Iraklı ortaklarımızı desteklemeye bağlıdır. İki bakan ABD ile Irak arasındaki stratejik ortaklık konusuna da bağlılıklarını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında, saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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