ABD Savunma Bakanı Austin, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Savunma Bakanı Austin, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

24.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 01:26
ABD Savunma Bakanı Austin, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada Savunma Bakanlığı görevine cuma günü başlayan Austin'in, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Austin'in görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, "İki bakan, Kovid-19 ile mücadele, Çin'e yönelik endişeler, Rusya'nın tehditleri, Irak ve Afganistan'da devam eden operasyonlar da dahil stratejik ortak çıkar konularında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Austin'in, İngiltere'yi son 30 yılda savunma harcamalarını rekor seviyede artırdıklarına dair açıklamasından dolayı tebrik ettiği belirtilerek, iki ülke arasında son dönemde alınan savunma iş birliği kararlarının da önemli olduğunu vurguladığı anlatıldı.

Austin'in görüşmede, İngiltere'nin ABD-İngiltere ortaklığına bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve ABD'nin NATO müttefikliğine bağlılığını bir kez daha vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Savunma Bakanı Austin, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 01:27:46. #1.14#
title