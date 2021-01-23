ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptı

23.01.2021 02:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 02:12
ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, göreve başlamasından sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, göreve başlamasından sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Austin'in NATO'nun ABD için önemli olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "İki yetkili, ortak değerlerimizi, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma yapısı dahil mevcut güvenlik ortamını ve Afganistan ile Irak'taki misyonları ele aldılar." denildi.

Stoltenberg ile Austin'in aynı zamanda gelecek NATO Savunma Bakanları toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bakan, Stoltenberg ile yakın çalışma ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti ve iki yetkili önümüzdeki aylarda yeniden birbirine danışma sözü verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Austin bugün Senato'da 2'ye karşı 93 oyla onaylanmış ve Pentagon'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 02:14:52. #1.16#
title