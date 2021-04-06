ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrail'e gidecek
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ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrail'e gidecek

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrail'e gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği ve masada Suriye, İran ve Lübnan gibi konuların olacağı belirtildi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği ve masada Suriye, İran ve Lübnan gibi konuların olacağı belirtildi.

ABD merkezli internet haber sitesi Axios'un İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetiminin Orta Doğu'ya kabine seviyesindeki ilk ziyaretinin, gelecek hafta gerçekleşeceği kaydedildi.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Austin'in gelecek hafta İsrail'e gideceği, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşeceği ifade edildi.

Austin'in İsrail ziyaretinde masada, İran, Suriye ve Lübnan'ın olacağının belirtildiği haberde, İsrailli yetkililerin Donald Trump yönetiminin son döneminde İsrail konusunda atılan adımların devam etmesini istediklerini vurgulayacaklarının da altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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