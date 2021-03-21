ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'a sürpriz ziyaret
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ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'a sürpriz ziyaret

21.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:13
ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'a sürpriz ziyaret

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Afganistan'a geldiği belirtildi.

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Afganistan'a geldiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan ziyaretinin ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi. Austin'in ziyareti kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer üst düzey Afgan yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Şubat 2020'de Donald Trump yönetimi ve Taliban arasına varılan anlaşmaya göre ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'daki birliklerini çekmesi gerekiyor. ABD Savunma Bakanı Austin'in ziyareti kapsamında bu anlaşmayı değerlendirmesi bekleniyor.

Austin dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla, Başkan Joe Biden ABD askerlerinin Afganistan'dan ne zaman çıkarılacağı konusunda herhangi bir karar vermedi veya bir açıklama yapmadı" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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