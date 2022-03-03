ABD Savunma Bakanı Austin, Bahreyn Veliaht Prensi ile savunma ilişkilerini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Bahreyn Veliaht Prensi aynı zamanda Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile ikili savunma ilişkilerini görüştü.

Günlük basın toplantısında, Austin ile Al Halife arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "İki yetkili, ABD'nin NATO dışındaki önemli bir müttefiki olan Bahreyn ile ikili savunma ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etmek için bir araya geldi." dedi.

Austin'in Bahreyn Prensine, ülkesinin ABD Beşinci Filosuna ev sahipliği yaptığı ve geçen yılki Afganistan tahliyesinde önemli katkı sağladığı için minnettarlığını ifade ettiğine dikkat çeken Kirby, "İkili ayrıca İran'dan gelen tüm tehditlere karşı koymak, Bahreyn'in hava ve füze savunmasını güçlendirmek ve deniz güvenliğini desteklemek de dahil olmak üzere, bölgesel iş birliğini genişletmenin önemini ele aldı." ifadelerini kullandı.