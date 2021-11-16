ABD Savunma Bakanı Austin, Bahreyn ve BAE'yi ziyaret edecek - Haberler
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ABD Savunma Bakanı Austin, Bahreyn ve BAE'yi ziyaret edecek

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, Bahreyn ve BAE'yi ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 18 Kasım Perşembe günü bölgesel ve güvenlik iş birliğini görüşmek üzere Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 18 Kasım Perşembe günü bölgesel ve güvenlik iş birliğini görüşmek üzere Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini bildirdi.

Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bakan (Lloyd Austin), Perşembe (18 Kasım) günü Orta Doğu'ya seyahat edecek." dedi.

Bakan Austin'in, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini belirten Kirby, Austin'in hükümet ve askeri liderlerle bölgesel ve güvenlik iş birliğini görüşeceğini kaydetti.

Kirby, Bakan Austin'in ayrıca Bahreyn'deki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde konuşma yapacağı bilgisini paylaşarak, "Savunma ortaklıklarını ilerletme ve güçlendirme konusundaki kararlılığımızı ve bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmede uzun süredir devam eden ABD liderliğine olan bağlılığımızı teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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