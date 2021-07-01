ABD Savunma Bakanı Austin Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile ikili ilişkileri görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Kramp-Karrenbauer'i Pentagon'da ağırladığı duyuruldu.

İki bakanın Almanya ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Bakan Austin ve Bakan Kramp-Karrenbauer, 4 Haziran NATO Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve bu uygulamanın nasıl olacağı konusunda görüş alışverişinde bulundular." denildi.

Açıklamada, NATO'nun "stratejik rekabet çağında artan bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarıyla yüzleşmeye uyum sağlamasının" önemine dikkat çekildiği kaydedilirken, iki bakanın Norfolk'ta demirli Harry S Truman Uçak Gemisini de ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

Bakanların ABD-Almanya askeri iş birliğinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinde ABD-Alman iş birliğini derinleştirmeye yönelik karşılıklı bağlılığı, hazırlık ve yetenekleri geliştirmenin önemini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "İki bakan, iklim değişikliğinin güvenlik ve askeri hazırlık üzerindeki etkisine de değindi. Bakanlar, NATO ittifakını güçlendirmek, Afganistan'dan düzenli bir geri çekilmeyi tamamlamak, kurallara dayalı bir uluslararası düzeni sürdürmek ve stratejik rakiplerin kötü etkisine karşı koymak için ABD ve Almanya arasında yakın iş birliğinin sürdürülmesinin önemi üzerinde anlaştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri