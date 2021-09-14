ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan konusunda Kongrenin ifade verme çağrısını reddetti - Haberler
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ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan konusunda Kongrenin ifade verme çağrısını reddetti

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan konusunda Kongrenin ifade verme çağrısını reddetti

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan konusunda ifade vermeye gelmeyi reddettiğini, bu durumda Komitenin celp yetkisinin kullanılmasını düşünebileceğini söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan konusunda ifade vermeye gelmeyi reddettiğini, bu durumda Komitenin celp yetkisinin kullanılmasını düşünebileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde dün Cumhuriyetçi temsilcilerin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin sert tepkileriyle karşılaşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün de Senato Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme planını savunan Blinken'a birçok senatör sert tepki gösterdi.

Blinken, 20 yıllık işgali bitirmek istediklerini ve önceki yönetimin de Taliban ile anlaşması olduğunu ifade ederek, ellerinde çekilmek veya savaşı tırmandırarak orada uzun süre kalmaktan başka seçenek bulunmadığını öne sürdü.

On binlerce insanı Afganistan'dan tahliye ettiklerini belirten Blinken'a, ABD ile çalışmış binlerce kişinin yanı sıra yüzlerce Amerikan vatandaşı ve ABD'de oturma izni bulunan Afgan'ın geride bırakılmasından dolayı tepki yağdı.

Idaho Senatörü James Risch, "Yönetim, yaktığı binadan insanları kurtardığı için kendisiyle gurur duyan bir kundakçı gibi Afganistan'daki tahliyelerden dolayı kendi sırtını sıvazlıyor." diyerek, Biden yönetimini, Afganistan'da yaşanan başarısızlığı o ülkeden yaptığı tahliyelerle kapatmaya çalışmakla suçladı.

Austin'e tepki

Diğer taraftan birçok senatör, ABD Savunma Bakanı Austin'in de Blinken ile Komitenin karşısına çıkmayı reddetmesine tepki gösterdi.

Komite Başkanı New Jersey Senatörü Bob Menendez, Austin'in ifadeye çağrılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bakan Austin'in, bugün ifade verme talebimizi reddetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle de ABD tarafından eğitilen ve finanse edilen Afgan ordusunun tamamen çöküşü dikkate alındığında, ABD'nin bu krize verdiği yanıtın muhasebesi Pentagon olmadan tamamlanmış sayılmaz. Austin'in, Komite önüne çıkmama kararı, Savunma Bakanlığı adayları hakkındaki kişisel kararımı etkileyecek. Bakanın yakın gelecekte Komiteye geleceğini umuyorum. ve bunu yapmazsa, kendisini ve diğerlerini ifade vermeye zorlamak için Komitenin celp yetkisinin kullanılmasını düşünebilirim."

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller da uzun bir süre ABD Kongresine ifade verme çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Miller, önceki gün Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde kapalı bir oturumda ifade vermişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan konusunda Kongrenin ifade verme çağrısını reddetti - Haberler
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