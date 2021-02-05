ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede, Afgan barış sürecini ve ülkeleri arasındaki savunma iş birliğini ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede, Afgan barış sürecini ve ülkeleri arasındaki savunma iş birliğini ele aldı.

Savunma Bakanlığından (Pentagon), yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Afgan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bakan ve Cumhurbaşkanı Gani, ABD ve Afgan kuvvetlerinin ortak fedakarlıkları ve 19 yılda elde edilen kolektif kazanımları ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Austin ile Gani'nin, Afgan barış sürecini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "İki taraf da barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri