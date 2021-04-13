ABD Savunma Bakanı Austin: "ABD, Almanya'ya 500 ilave asker gönderecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı Austin: "ABD, Almanya'ya 500 ilave asker gönderecek"

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin: 'ABD, Almanya'ya 500 ilave asker gönderecek'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin yaklaşık 500 ilave asker göndererek Almanya'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin yaklaşık 500 ilave asker göndererek Almanya'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Almanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Austin, mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkeden birliklerini çekme planına son verdiklerini belirterek "Bugün, Almanya'daki ABD askeri varlığını artıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Austin, "Almanya'ya yaklaşık 500 ilave asker gönderilecek." diye konuştu.

Sonbaharda yerleştirilecek 500 ilave askerin NATO müttefiklerinin siber savaşta yeteneklerini artıracağına işaret eden Austin, bunun aynı zamanda Avrupa'da savunmayı ve caydırıcılığı güçlendireceğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de ABD'nin kararından duyulan memnuniyeti dile getirerek bunun güçlü dayanışma işareti olduğunu ifade etti.

Kramp Karrenbauer, gelecek ABD askerleri ve ailelerinin Almanya'da kendilerini evlerinde hissetmeleri için gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Savunma Bakanı Austin: "ABD, Almanya'ya 500 ilave asker gönderecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:25:43. #1.16#
title