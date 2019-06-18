ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından ailevi sebeplerle çekildi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" ailevi sebepler yüzünden çekildiğini duyurdu. Başkan Trump, yeni Savunma Bakan Vekilli'nin Mark Esper olacağını da açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini duyurdu. Başkan Trump, ailevi sebeplerden adaylıktan çekilen Shanahan'in yerine Mark Esper atanacağını açıkladı.
Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni Savunma Bakan Vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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