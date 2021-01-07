ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi
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ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi

07.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:18
ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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