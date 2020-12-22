ABD Savunma Bakan Vekili Miller Afganistan'ı ziyaret etti
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ABD Savunma Bakan Vekili Miller Afganistan'ı ziyaret etti

22.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:40
ABD Savunma Bakan Vekili Miller Afganistan'ı ziyaret etti

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'in Afganistan'a yaptığı ziyarette Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ABD'nin Afgan ordusuna verdiği desteği ele aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'in Afganistan'a yaptığı ziyarette Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ABD'nin Afgan ordusuna verdiği desteği ele aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, seyahatin güvenlik kaygılarından dolayı önceden duyurulmadığı ifade edildi.

Pentagon açıklamasında, "Afganistan'da tarihi bir fırsat olan barış görüşmeleri devam ederken Bakan Vekili, ABD ordusunun Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'ne desteğini ele almak üzere Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Miller'in aynı zamanda, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scott Miller ile de görüştüğü belirtilen açıklamada, ikilinin ülkedeki güvenlik durumunu ve ABD ordusunun ülkeden çekilmesi konusunu ele aldığı kaydedildi.

Pentagon, ikinci bir açıklamayla Miller'in İngiltere'deki Mildenhall ve Lakenheath üslerindeki Amerikan kuvvetlerini de ziyaret ettiğini duyurdu.

ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlanmasından sonra eylül ayında Afgan hükümeti ile Taliban arasında da görüşmeler başlamıştı.

Bu kapsamda, ABD de 15 Ocak'a kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürmeyi taahhüt etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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