ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü
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ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı.

22.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:26
ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 da hayatını kaybetti.

Kaza, ABD'nin Oklahoma eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin kuzeyindeki Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi. İki T-38 Talon savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından pise iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Kazanın ardından üsteki tüm faaliyetlerin bir sonraki emre kadar durdurulduğu belirtilirken, ABD'li askeri yetkili, "Bu her zaman olan bir şey değil. Bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir kural kitabı yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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