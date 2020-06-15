ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 Eagle tipi savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğü belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 Eagle tipi savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğü belirtildi.

İngiltere'nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath hava üssünden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - LONDRA

Kaynak: İHA