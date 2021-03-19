ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay
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ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay

19.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:21
ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Güvertesindeki askeri helikopter dikkat çeken kruvazörün mürettebatının ise sahili izlediği görüldü. Kruvazörün Karadeniz'de deniz güvenliği operasyonlarını yürüteceği öğrenildi.

Doğu Akdeniz'de İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı hücum botlarıyla ortak tatbikat yapan ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey' saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği kruvazörün geçişi esnasında geminin mürettebatı güverteye çıkarak uzun süre sahili izledi. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan kruvazörün arka güvertesinde ise askeri helikopter olduğu görüldü.

Karadeniz'de deniz güvenliği operasyonlarını yürütecek

Öte yandan Doğu Akdeniz'de İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbotlarıyla ortak tatbikat yapan USS Monterey'in, Karadeniz'e deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek için ilerlediği kaydedildi. Öte yandan 2016'dan beri ilk kez, Amerikan Ticonderoga sınıfı füze bir kruvazörün Karadeniz'e girdiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay
ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay
ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay
ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay
ABD savaş gemisi USS Monterey'in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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