ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi USS Porter, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD'ye ait savaş gemisi USS Porter, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD'nin "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter, Karadeniz'den ayrılarak liman ziyareti gerçekleştirmek üzere İstanbul'a ulaştı.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Sarayburnu'nda demirleyen gemiye, sahil güvenlik botu eşlik etti.

Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, USS Porter, ABD donanması ile Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte Karadeniz'de gemi manevra tatbikatlarında bulundu.

Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini yapan geminin 19 Kasım'da Sarayburnu'ndan demir alması bekleniyor.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

 Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı, 3 bölge yağmur ve fırtınaya teslim olacak

Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı, 3 bölge yağmur ve fırtınaya teslim olacak

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title