ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi USS Porter, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD'nin "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter, Karadeniz'den ayrılarak liman ziyareti gerçekleştirmek üzere İstanbul'a ulaştı.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Sarayburnu'nda demirleyen gemiye, sahil güvenlik botu eşlik etti.

Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, USS Porter, ABD donanması ile Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte Karadeniz'de gemi manevra tatbikatlarında bulundu.

Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini yapan geminin 19 Kasım'da Sarayburnu'ndan demir alması bekleniyor.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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