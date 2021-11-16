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ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Ekim ayında Karadeniz'e NATO tatbikatı için giden güdümlü füze destroyeri USS Porter, bu sabah Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin 4 gün İstanbul'da kalması bekleniyor.

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter (DDG 78) Karadeniz'den ayrılarak, liman ziyareti gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Porter, NATO müttefikleri ve bölgedeki ortakları ile faaliyetlerini yerine getirmek üzere 30 Ekim'de Karadeniz'e gitmişti.

Porter, Karadeniz'de, Blue Ridge sınıfı ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT) sancak gemisi olan komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney (LCC 20) ve Henry J. Kaiser sınıfı denizde ikmal muharebe destek gemisi USNS John Lenthall'ın yanı sıra (T-AO 189), Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte gemi manevra tatbikatlarında bulunma fırsatını yakaladı.

Porter, şu anda Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini gerçekleştirmektedir. İspanya'nın Rota şehrinde ileri konuşlandırılan Porter, Karadeniz de dahil olmak üzere Avrupa'daki ABD ulusal güvenlik menfaatlerini desteklemek maksadıyla, ABD Altıncı Filosu operasyon alanında faaliyetlerini yerine getiriyor.


- İstanbul
ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

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