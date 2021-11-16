ABD SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU'NA DEMİRLEDİ

Ekim ayında Karadeniz'e NATO tatbikatı için giden güdümlü füze destroyeri USS Porter, bu sabah Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin 4 gün İstanbul'da kalması bekleniyor.

Porter, şu anda Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini gerçekleştirmektedir. İspanya'nın Rota şehrinde ileri konuşlandırılan Porter, Karadeniz de dahil olmak üzere Avrupa'daki ABD ulusal güvenlik menfaatlerini desteklemek maksadıyla, ABD Altıncı Filosu operasyon alanında faaliyetlerini yerine getiriyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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