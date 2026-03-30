ABD savaş gemisi Ortadoğu'da: İran'dan 'Amerikan birliklerini bekliyoruz' açıklaması

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, USS Tripoli savaş gemisinin görev bölgesine ulaştığını duyurdu.

Sosyal medyada yayımlanan mesajda, geminin yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinden oluşan bir birimi, nakliye ve saldırı uçakları içerdiği belirtildi.

Öte yandan Washington Post gazetesi, Pentagon'un İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığını duyurdu.

Haberde, Trump'ın bu operasyonları onaylayıp onaylamayacağının belirsizliğini koruduğu aktarılıyor.

Mevcut planlara göre bu tür kara operasyonlarının tam anlamıyla bir işgal değil, daha çok Özel Harekat güçleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin gerçekleştireceği baskınlardan oluşacağı belirtiliyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin "Amerikan askerlerinin karaya çıkmasını beklediklerini, üzerlerine ateş yağdıracaklarını" söyledi.

BBC, yorum için Beyaz Saray ve Pentagon ile temasa geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 27 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin hedeflerine "hiçbir kara birliği olmadan" ulaşabileceğini söyledi.

Son dönemdeki asker sevkiyatlarının Trump'a seçenekler sunmak amacıyla yapıldığını belirten Rubio, "Başkan'a... beklenmedik durumlara uyum sağlamak için en geniş imkânı sunmaya her zaman hazır olacağız" dedi.

Daha önce ABD'nin havadan indirme piyadeleri de .

Pentagon sözcüsü, 82. Hava İndirme Tümeni'nden paraşütçülerin, bazı "tümen destek birimlerinin" ve Birinci Tugay Muharebe Timi'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını söyledi.

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklamada, İran'a karşı yürütülen savaşta, İran'a saldırı için 11.000'den fazla sorti düzenlendiği ve 150'den fazla İran gemisinin imha edildiği veya hasar gördüğü belirtiliyor.

Kalibaf: 'Düşman gizlice kara saldırısı planlıyor'

İran medyası, savaşın başlamasının 30. günü vesilesiyle İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın bir mesajını yayınladı.

Kalibaf, ABD'nin Tahran ile görüşüldüğüne dair açıklamaları ardından gelen kara operasyonu hazırlığı haberlerine istinaden, "düşman kamuoyuna müzakere sinyalleri verirken, gizlice kara saldırısı planlıyor" dedi.

Kalibaf, " ortaya koyduğunu ve savaşta başaramadıklarını elde etmeye çalıştığını" söyledi.

Ayrıca İran güçlerinin "Amerikan askerlerinin karaya çıkmasını beklediklerini, üzerlerine ateş yağdıracaklarını ve bölgesel ortaklarını cezalandıracaklarını" vurguladı.

Meclis başkanı, İran'ın mesajının "açık" olduğunu ve "aşağılanmayı" kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrail'in güneyindeki sanayi tesisinde yangın

İsrail, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde İran'ın düzenlediği bir saldırının ardından bir sanayi tesisinde yangın çıktığını açıkladı.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Neot Hovav kompleksi yakınlarında yükselen dumanı gösteren görüntüleri doğruladı.

İsrail itfaiyesi ve kurtarma servisi, yangının "tehlikeli madde kazası" olarak ilan edildiğini bildirdi.

İran'dan Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırı

Ortadoğu'daki savaşın 30. gününde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail, Tahran'daki geçici komuta merkezlerini hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusu, İran Savunma Bakanlığı'nın balistik füzeler için parça üretmek üzere kullandığı Tahran'daki önemli bir üretim tesisine gece saatlerinde saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran ise ABD'nin Suudi Arabistan ve Ürdün'deki üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kuveyt ordusu İran'ın füze saldırılarında 10 askeri personelinin yaralandığını duyurdu.

İran ordusu, Dena adlı savaş gemisinin Sri Lanka açıklarında batırılmasına misilleme olarak Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

"Saldırı ordu birliklerine ait ekipman, destek ve konut depolarını hedef aldı" denildi.

BBC News Farsça'nın haberine göre Arzak şehri yakınlarındaki Muvaffak-Salti üssü stratejik bir üs ve onlarca Amerikan askeri uçağını barındırıyor.

İran Donanması Komutanı Amiral Şahram İrani de "Abraham Lincoln uçak gemisi grubu menzilimize girer girmez, kıyıdan denize çeşitli füzeler ateşleyerek Dena şehitlerinin intikamını alacağız" dedi.

İran ayrıca Suudi Arabistan'daki bir hava üssünde bulunan üç ABD AWACS uçağını da imha etti.

Devrim Muhafızları iki gün önce bu üsse saldıracaklarını söylemiş, ardından da bu uçakların ve birkaç yakıt ikmal uçağının imha edildiğini duyurmuştu.

ABD henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Körfez ülkelerindeki önemli altyapı tesislerine saldırılar

Körfez bölgesi son 24 saat içinde önemli altyapı tesisleri de dahil olmak üzere arka arkaya saldırılara maruz kaldı.

Cumartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri haftalardır görülen en yoğun balistik füze saldırılarına sahne oldu. Emirates Global Aluminium, Abu Dabi'deki ana tesisinin vurulduğunu ve ciddi hasar gördüğünü, ayrıca birkaç çalışanın yaralandığını açıkladı.

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan Aluminium Bahrain de saldırıya uğradı.

Kuveyt'te ise uluslararası havalimanındaki radar sistemi ciddi şekilde hasar gördü.

Pakistan'da görüşmeler

Ortadoğu'daki savaşı görüşmek üzere dışişleri bakanları Pakistan'ın başkenti İslamabad'da biraraya geldi.

Görüşmelerde İran dahil olmak üzere Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Ziyaret sırasında dışişleri bakanları, bölgede gerilimi azaltma çabaları da dahil olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek" denildi.

Yemen'deki Husi milislerden İsrail'e füze saldırıları

Yemen'deki Husi isyancılar Cumartesi günü İsrail'e füze saldırıları düzenledi.

İran destekli grup, önümüzdeki günlerde daha fazla saldırı olacağını açıkladı.

Avrupa Birliği deniz güvenliği kurumu, gemilerin Yemen karasularına girmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, İran'ın ülkeyi çatışmanın içine "sürüklemeye yönelik girişimlerini" kınadı.

Husi milisleri, Babelmendep Boğazı'nın kapatılmasının ABD ve İsrail ile savaş seçeneklerinden biri olduğunu söyledi.

Husi'lerin Kızıldeniz'in güney ucundaki Babelmendep Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almasının, küresel ekonomiye bir başka büyük darbe vuracağını belirtiliyor.