ABD Savaş Gemisi Istanbul Boğazı'ndan Geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti. ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisine geçişi sırasında sahil güvenlik botları ve deniz polisleri eşlik etti. Geminin güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu ve mürettebatın da etrafı izlediği görüldü.



(İHA)