ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti



İSTANBUL - ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü fuze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü fuze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giren savaş gemisi Karadenize açıldı. Savaş gemisine geçişi sırasında sahil güvenlik botları ve deniz polisleri eşlik etti. Geminin güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu ve mürettebatın da etrafı izlediği görüldü.