ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi 'USS Laboon', sabah 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol almıştı. ABD Donanması'na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' gemisi saat 16.30 sıralarında ise İstanbul boğazına giriş yaptı. Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç hemşirenin sır ölümü! Aynı odada kaldığı evli sevgilisinin serbest kalması acılı babayı isyan ettirdi
Genç hemşirenin sır ölümü! Aynı odada kaldığı evli sevgilisinin serbest kalması acılı babayı isyan ettirdi
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
"Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı
Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Diego Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 18:01:27. #1.13#

title