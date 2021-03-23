ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

23.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:26

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze fırkateyni 2 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı. Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan fırkateyn 3 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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