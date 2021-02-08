ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

08.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:51
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Cemil ÖZDEMİR/ ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', İstanbul boğazından geçti.

Cemil ÖZDEMİR/ ABD  Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', İstanbul boğazından geçti.

Savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılan gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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