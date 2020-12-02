ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

- ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait savaş gemisi Marmara denizine geçti

İSTANBUL - ABD Donanmasına ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi "Donald Cook" İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.

ABD Donanmasına ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi "Donald Cook" saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşliği ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişinin tamamlayarak Marmara Denizine açıldı. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılan geminin 9 günün ardından dönüş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR