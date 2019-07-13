ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiİSTANBUL - ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İSTANBUL - ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı. Geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.
Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi üzerinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Boğazda seyir eden geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Boğazı'nı geçen ABD gemisi 'USNS Yuma', Karadeniz'e doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
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