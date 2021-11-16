ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den ayrılarak İstanbul Boğazına giriş yaptı.

İSTANBUL (İHA) - ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den ayrılarak İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerler manzarayı izledi.

ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti. - İSTANBUL

ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı

ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı

 Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title