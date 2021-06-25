ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 58 borda numaralı savaş gemisi 'USS Laboon', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 


ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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