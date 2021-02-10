ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

10.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:25
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, saat 18.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisi Çanakkale önlerinden geçerken, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti. 


ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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