ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

09.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:01
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 10.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru yol alan ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisinin oluşturduğu görüntü meraklılar tarafından fotoğraflandı.


ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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