ABD Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 154 metre uzunluğundaki 'USS Ross' adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA