ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Haberler
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ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İSTANBUL (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişini yaklaşık bir saatte tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Donanmasının güdümlü füze destroyer sınıflarının ilk gemisi olan 51 borda numaralı 'USS Arleigh Burke' adlı gemi, saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 155 metre boyundaki gemi yaklaşık bir saat süren geçişin ardından Karadeniz'e açıldı.

- İstanbul

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

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