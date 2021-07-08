ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
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ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

- ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı  'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih  Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. 


- İstanbul
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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