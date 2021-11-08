ABD savaş gemileri Gürcistan'da

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi ve DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı güdümlü füze destroyeri Gürcistan'da ulaştı. 6. Filo tarafından paylaşılan mesajda "Gürcistan'da olmaktan mutluyuz" mesajı yer aldı.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada "Ziyaret, NATO müttefikleri ile hayati önemdeki Karadeniz ortağı Gürcistan arasındaki önemli bir ilişkinin altını çiziyor. Gürcistan, bölgede barış ve istikrarın desteklenmesinde tutarlı ve kararlı bir ortak olmuştur" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin bölgedeki varlığının, Karadeniz'de ve bölgede barış ve refahı ilerletmek için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışmaya olan bağlılığını gösterdiği belirtildi.

Daha önce Sarayburnu Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisi, 3 günlük İstanbul ziyaretinin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek 4 Kasım'da Karadeniz'e açılmıştı. USS Mount Whitney komuta kontrol gemisi, 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açılmıştı. ABD Donanması 6. Filoya ait 2 savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti. 'USS Mount Whitney' gemisinin Karadeniz'e geçişi ile ABD, Karadeniz'deki savaş gemisi sayısını 3'e çıkarttı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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