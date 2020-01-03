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ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2007'de BM tarafından hakkında konulan uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.

03.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:26
ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?

Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı General , 2007'de BM tarafından hakkında konulan uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.

Kaynak: Dunya.com

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