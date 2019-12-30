ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü

30.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:40

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında 19 mensubunun öldüğünü ve 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Irak'ta Şii Haşdi Şabi güçleri Harekat Dairesi Başkanı Cevat Kazım Rebiavi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar ilinde yer alan askeri üslerine ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirterek bazı cesetlerin halen enkaz altında kaldığını söyledi.



Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, saldırının karşılıksız kalmayacağını kaydederken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı "Egemenlik ihlali" olarak nitelendirdi.



Irak'ın Kerkük kentinde ABD askeri üssüne Cumartesi düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri yaşamını yitirirken 2 asker de yaralanmıştı.



Öte yandan Irak'taki ABD üslerine son aylarda artan saldırılar dikkat çekiyor. - ERBİL

Kaynak: İHA