ABD sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton" Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya açıldı
ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya açıldı.
ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya açıldı.
Sabah saatlerinde güney yönden boğaza giren, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Türk sahil güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin Karadeniz'e ilerlediği belirtildi.
USCGC Hamilton, Çanakkale Boğazı'ndan açıldığı Marmara Denizi'nde seyrini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay