ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | Güncel

ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti ABD Donanması'na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - ABD Donanması'na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Akşam saatlerinde Türk Sahil Güvenlik Botu eşliğinde boğaza giriş yapan ABD Sahil Güvenlik gemisi, İstanbul Boğazını geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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