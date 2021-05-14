ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton', saat 17.30 sıralarında Nara Burnu'nu dönerek, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen 'USCGC Hamilton', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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