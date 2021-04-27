ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | 3. Sayfa

ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD Donanması'na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD Donanması'na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleye gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Sahil Güvenlik gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik etti. Güvertede bulunan ABD'li askerler dikkat çekti.

ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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