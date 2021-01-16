ABD Sağlık Bakanı Azar, istifa mektubunda Kongre baskınını kınadı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, istifa mektubunda ABD Kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskını kınadı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, istifa mektubunda ABD Kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskını kınadı.

Azar, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı 12 Ocak tarihli mektupta, "Kongre binasına yapılan baskın demokrasimize ve dünyaya ilk kez ABD tarafından getirilen yetkinin barışçıl yollarla devredilmesi geleneğine yapılan bir saldırıydı."ifadesini kullandı.

Mektubunda, Trump'tan her türlü şiddet olayını tartışmasız bir şekilde kınamasını ve Washington'da yapılacak yeni dönemin açılışı olarak bilinen 20 Ocak törenine ilişkin faaliyetleri kimsenin aksatmamasını talep etmesini isteyen Azar, Trump'ın yetki devrinin barışçıl ve usule uygun yollarla sağlanmasını kayıtsız şartsız desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Azar'ın 20 Ocak günü, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreninden sonra istifa etmesi bekleniyor.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere