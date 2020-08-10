ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Tayvan'a "güçlü destek" mesajı
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ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Tayvan'a "güçlü destek" mesajı

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü desteğini ve dostluk mesajını getirdiğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Tayvan'a
10.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:01

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü desteğini ve dostluk mesajını getirdiğini söyledi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Azar, yaklaşık 40 yılın ardından Tayvan'a üst düzey resmi ziyaret düzenleyen ABD'li ilk üst düzey diplomat alarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile başkent Taipei'de görüştü.

Tayvan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda başarısını "açık ve şeffaf" ifadeleriyle öven Azar, "ABD Başkanı (Donald) Trump'ın güçlü destek ve dostluk mesajını Tayvan'a iletmek üzere burada bulunmak gerçek bir onurdur." ifadesini kullandı.

Azar, ABD'nin Tayvan ile ilişkilerini güçlendirmek için bir yasa çıkardığını anımsatarak, 2018'de ise Tayvan Amerikan Enstitüsü (AIT) binasını hizmete açtıklarını ve bu adımların Tayvan-ABD dostluğunu pekiştirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı, Tsai ile görüşmesinin hem Tayvan'ın salgınla mücadelesindeki başarıyı hem de Tayvan'ın sağlık tehditlerinin tespiti, önlenmesi ve bu tehditlere cevap verilmesi konusunda ABD ile iş birliğinin önemi vurgulama anlamı taşıdığını kaydetti.

"İkili temaslarda daha fazla atılımlar olacağına inanıyorum"

Tayvan lideri Tsai ise ABD'ye, Tayvan'a desteğinden ötürü minnettar olduklarını belirterek, "İki tarafın iş birliği ve çabaları altında yalnızca salgınla mücadelede değil ayrıca diğer alanlarda ve ikili temaslarda daha fazla atılımlar olacağına inanıyorum." dedi.

Tayvan'a dün ulaşan Azar, ziyareti çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak.

Çin, Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 6 Ağustos'ta başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını kaydederek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırmıştı.

Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullanmıştı.

Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye onlarca yıl sonra en üst düzey resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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