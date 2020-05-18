ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama Açıklaması

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu.

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama Açıklaması
18.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:42

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu." dedi.

Azar, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) konuştu.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede, Azar, "Bu örgüt (virüse ilişkin) dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız oldu. Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu." dedi.

Azar, DSÖ'nün operasyonlarının şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, DSÖ'nün pandemideki sorumluluğunun tüm yönleriyle bağımsız bir şekilde incelenmesini içeren önergeyi desteklediklerini aktardı.

DSÖ'nün kilit yetkilerini yerine getirmesini ve üye ülkelerin Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uymasını sağlamak için herkesi birlikte hareket etmeye davet eden Azar, isim vermeden Çin'e yüklendi.

Azar, Çin yönetiminin "salgını örtbas etmeye yönelik açık bir girişimde" bulunduğunun, "şeffaflık yükümlülükleri ile alay ettiğinin" ve bu politikanın tüm dünyaya "pahalıya mal olduğunun" altını çizdi.

DSÖ'ye yönelik suçlamalarına devam eden Azar, şöyle konuştu:

"Üye devletler iyi niyetle hareket etmediklerinde DSÖ'nün temel bilgi paylaşımı ve şeffaflık misyonunda başarısız olduğunu gördük. Bunun olmasına asla bir daha müsaade edilemez. Bu statüko kabul edilebilir gibi değil. DSÖ değişmeli ve çok daha şeffaf ve daha hesap verebilir hale gelmelidir."

Azar, Tayvan'ın asambleye gözlemci olarak katılması ve DSÖ'nün buna engel çıkarmaması çağrısında bulunarak, 23 milyon Tayvanlının sağlığının "politik mesajlara alet edilmemesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Haber
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Tamer Tuna Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Instagram Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 20:42:22. #1.15#
title