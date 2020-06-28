ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: "Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor" ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.

Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.

Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor. Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA