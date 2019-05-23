Abd, S-400 İçin Türkiye'ye Ambargo Uygular mı? 1975'teki İlk Ambargo

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ABD tarafından dozu her geçen gün artan açıklamalar geliyor. İki ülke arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında maruz kaldığı silah ambargosundan daha ağır şartları içeren bir ambargo ile karşılaşma ihtimalini akıllara getiriyor. Peki 1975 uygulanan ABD Silah Ambargosu neleri içeriyordu? Türkiye bundan nasıl etkilenmişti.

Uluslararası ilişkilerde bir yaptırım aracı olarak kullanılan ambargo; üzerinde uzlaşmaya varılamayan sorunların çözüme kavuşturulması için devletler arasında ticari veya askeri bir kısım malların satışının devlet gücü kullanılarak yasaklanmasıdır. Euronews.com'da Görüntüle